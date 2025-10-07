Antony confirmou, em modo de desafio, que foi mesmo procurado pelo Benfica no último mercado de verão, ainda antes de sacramentar o regresso em definitivo ao Betis.

Em entrevista à ESPN Brasil, o extremo brasileiro foi confrontado a validar dez clubes que recentemente o teriam abordado ou não. Em caso positivo, ele teria que piscar duas vezes.

O internacional brasileiro piscou duas vezes para RB Salzburgo, Fenerbahçe, Al Nassr, São Paulo e Benfica.

O emblema da Luz, recorde-se, procurou o Manchester United em duas oportunidades na tentativa de avançar com a contratação de Antony, conforme o Maisfutebol revelou com exclusividade a 7 de agosto.

Ainda na conversa exclusiva com a Imprensa brasileira, o camisola 7 do Betis confidenciou que, antes de fechar a volta ao futebol espanhol, chegou a receber uma oferta do Bayern de Munique.

«O Bayern de Munique também procurou, mas eu tinha praticamente tudo fechado com o Betis. Fiquei balançado. Entretanto, já estava 95 por cento fechado com o Betis, então o caminho estava bem andado», destacou.

«A parte financeira é importante, mas a minha felicidade... eu sei o tanto que o meu filho, a minha filha e a minha esposa são felizes aqui em Sevilha», completou.

