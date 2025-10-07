Antony confirma que foi procurado pelo Benfica antes de regressar ao Betis
Encarnados abordaram o extremo brasileiro, ainda no Manchester United, por duas vezes no último mercado de verão
Antony confirmou, em modo de desafio, que foi mesmo procurado pelo Benfica no último mercado de verão, ainda antes de sacramentar o regresso em definitivo ao Betis.
Em entrevista à ESPN Brasil, o extremo brasileiro foi confrontado a validar dez clubes que recentemente o teriam abordado ou não. Em caso positivo, ele teria que piscar duas vezes.
O internacional brasileiro piscou duas vezes para RB Salzburgo, Fenerbahçe, Al Nassr, São Paulo e Benfica.
O emblema da Luz, recorde-se, procurou o Manchester United em duas oportunidades na tentativa de avançar com a contratação de Antony, conforme o Maisfutebol revelou com exclusividade a 7 de agosto.
Ainda na conversa exclusiva com a Imprensa brasileira, o camisola 7 do Betis confidenciou que, antes de fechar a volta ao futebol espanhol, chegou a receber uma oferta do Bayern de Munique.
«O Bayern de Munique também procurou, mas eu tinha praticamente tudo fechado com o Betis. Fiquei balançado. Entretanto, já estava 95 por cento fechado com o Betis, então o caminho estava bem andado», destacou.
«A parte financeira é importante, mas a minha felicidade... eu sei o tanto que o meu filho, a minha filha e a minha esposa são felizes aqui em Sevilha», completou.
