Apontado ao Benfica, Wesley pode afinal regressar ao Corinthians
Avançado deixa pistas sobre o futuro nas redes sociais
Avançado deixa pistas sobre o futuro nas redes sociais
Pretendido pelo Benfica, Wesley pode acabar no Corinthians. O jogador do Al Nassr fez uma limpeza no seu perfil do Instagram, apagou as fotografias com a camisola do clube saudita e publicou uma história com uma imagem de uma visita ao estádio do Timão, no final do ano passado, acompanhada de uma música intitulada «Louco pra voltar».
O extremo, de 20 anos, foi formado no Corinthians, que vendeu o seu passe ao Al Nassr, em 2024, por cerca de 18 milhões de euros.
No clube saudita, participou em 40 jogos, o último dos quais neste sábado frente ao Al Shabab, e marcou cinco golos, mas nunca foi indiscutível para Jorge Jesus, que afirmou recentemente que Wesley «é um dos jogadores estrangeiros (do plantel do Al Nassr) que pode ser negociado neste mercado» de janeiro.
O Benfica foi apontado como um dos clubes interessados no internacional sub-20 brasileiro, mas trabalha noutros dossiês para o reforço das alas do ataque, dando prioridade a André Luiz (Rio Ave) e Rafa (Besiktas).
O destino de Wesley pode passar pelo regresso ao Corinthians, que negoceia igualmente o empréstimo de Kaio César (Al Hilal) e estará interessado em Vitinho (Tijuana), de acordo com a imprensa brasileira.