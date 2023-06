Bento está a ser associado ao Benfica nesta janela de transferências, mas o Athletico Paranaense não tem intenção de vender o guarda-redes. O presidente do «Furacão» revelou que o clube quer manter o jogador pelo menos até dezembro.



«O Athletico entende que o Bento pode ser mais valorizado esta época e que hoje é uma das peças fundamentais do plantel», referiu Mario Celso Petraglia, em declarações ao Globoesporte.



Refira-se que o jogador de 24 anos já confirmou o interesse do Benfica na sua contratação. Esta temporada Bento já cumpriu, lembre-se, 36 jogos pelo Athletico.