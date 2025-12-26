Toni Fruk, internacional croata de 24 anos, confirmou que esteve perto de reforçar o Benfica no último verão. «Dependia de o clube se qualificar para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa», contou o avançado do Rijeka em entrevista ao jornal croata Dnevnik.

«Foi uma situação estranha. O treinador disse-me para esperar pelo jogo, para ver como corria. Tudo ia depender do orçamento que (o Benfica) teria para contratar jogadores», explicou Fruk, que chegou a brincar com o companheiro de seleção, e jogador das águias, Franjo Ivanovic sobre o tema.

«Disse-lhe: “tinham de seguir em frente, podiam ter deixado passar…”. Mas será como tiver de ser, como tem sido até aqui», referiu.

Eleito o melhor jogador do ano da Liga croata, Toni Fruk é uma das figuras principais do campeão Rijeka, onde tem como companheiro de equipa o português Tiago Dantas.