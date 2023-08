O atacante brasileiro Cauê Santos, do Lommel SK, da Bélgica, está a caminho do Benfica, por empréstimo, com opção de compra, até junho de 2024, apurou o Maisfutebol.

O atleta de 20 anos, formado no Corinthians, clube que chegou a representar como sénior, pertence ao City Football Group e chega aos encarnados, inicialmente, para representar a equipa B, na II Liga.

Cauê também passou pelo Grémio Novorizontino, no Brasil. Chegou à Europa para o Lommel SK, em 2021/22. Na época passada, destacou-se nos belgas com dez golos em 31 jogos.