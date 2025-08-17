O Benfica avançou nas conversações e apresentou uma proposta ao Wolfsburgo por Mohamed Amoura, que contempla um valor fixo de 27 milhões de euros e uma outra parte variável, segundo apurou o Maisfutebol.

O montante total coloca a tentativa de negócio na ordem global dos 30 milhões de euros, mas ainda abaixo daquilo que o emblema alemão quer para sacramentar a transferência imediata do avançado.

Neste momento, os alemães avaliam o internacional argelino entre 35 e 40 milhões de euros e também têm recebido sondagens de outros clubes da Europa pelo jogador.

Amoura é hoje a prioridade dos encarnados no mercado para reforçar o ataque, isso depois de perderem as corridas por Thiago Almada e João Félix para Atlético de Madrid e Al Nassr, respetivamente.

Mohamed Amoura, de 25 anos, chegou ao Wolfsburgo na temporada passada, tendo feito 34 jogos oficiais e anotado dez golos e nove assistências. Antes, passou por ES Sétif (Argélia), FC Lugano (Suíça) e Union St. Gilloise (Bélgica).

