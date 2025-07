Com a iminente saída de Casper Tengstedt para os neerlandeses do Feyenoord, o Benfica intensificou as conversações por um ponta de lança para ser suplente imediato de Vangelis Pavlidis e, sabe o Maisfutebol, o principal alvo já está muito bem identificado. Trata-se de Franjo Ivanovic.

O jovem goleador croata dos belgas do Union St. Gilloise tem outros pretendentes na Europa, por isso os encarnados trabalham com pressa para avançar com as negociações. Nas últimas horas, inclusive, cresceu a confiança interna em relação ao sucesso da investida.

Avaliado recentemente entre 15 e 20 milhões de euros, Ivanovic, recorde-se, chegou a ser associado ao Sporting, ainda antes de os leões colocarem o colombiano Luis Suárez, dos espanhóis do Almería, como provável substituto de Viktor Gyökeres.

Para vender o jogador na ordem dos 20 milhões de euros, o Union St. Gilloise pretende assegurar uma percentagem de uma futura venda ou de mais-valia. Acredita que o avançado tem potencial para gerar uma nova transferência significativa.

Aos 21 anos, Franjo Ivanovic tem dupla nacionalidade (além da croata, a austríaca) e começou a carreira nos alemães do Augsburgo. Antes de ganhar destaque no futebol belga, onde tem 21 golos em 47 jogos oficiais, passou pelos croatas do HNK Rijeka.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências