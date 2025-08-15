João Rego está nos planos do Leicester para a temporada 2025/2026. Os Foxes procuram reforçar a equipa para atacar o Championship, para onde caíram na última época, e veem no internacional jovem por Portugal um acrescento de qualidade para o ataque.

O clube inglês é um apreciador das caraterísticas do jogador do Benfica, que encara como uma opção para atuar como médio ofensivo ou segundo avançado.

De acordo com o que o Maisfutebol apurou, já existiram sondagens tendo em vista um possível empréstimo com opção de compra, ficando por perceber os planos das Águias para o jogador.

Formado no Seixal, João Rego participou em 13 partidas pela equipa principal do Benfica, na época passada, tendo apontado um golo, no jogo da Taça de Portugal frente ao Tirsense.

Durante o Mundial de Clubes, Bruno Lage elogiou as caraterísticas do jovem talento dos encarnados: «Tem posicionamento de homem da frente e uma coisa de que gosto muito, finalização, com o pé e a cabeça».

João Rego tem contrato com o Benfica até 2028.