Mario Götze já não está na agenda do Benfica para a época 2022/23.

No mercado de transferências é difícil rotular algo assim como definitivo, mas os responsáveis encarnados decidiram reformular a lista de prioridades, e têm outras opções em carteira.

Götze foi um dos primeiros «alvos» do Benfica, e Roger Schmidt tinha vontade de continuar a trabalhar com o médio alemão, que orientou no PSV, mas as negociações não evoluíram decisivamente.

Tirar o jogador do PSV nem seria o mais difícil, tendo em conta a cláusula de rescisão de quatro milhões de euros, pelo que o principal obstáculo estava no elevado salário.

Nesse contexto, a SAD encarnada decidiu, nos últimos dias, colocar o foco em diferentes opções do mercado de transferências.