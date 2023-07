O Benfica chegou a acordo com o Gil Vicente para a cedência de Martim Neto ao clube de Barcelos, confirmou o Maisfutebol. O jovem será anunciado como reforço gilista no decorrer desta semana, mas não antes de quarta-feira.

O médio renovou contrato com o Benfica no início de julho, até 2028, e seguiu com o plantel principal para o estágio de pré-época em Inglaterra, mas não encontrou espaço no leque de opções de Roger Schmidt.

Natural de Viana do Castelo, Martim Neto está no clube encarnado desde 2015.

Agora, aos 20 anos e depois de um processo de afirmação na formação secundária do Benfica e da estreia na equipa A, o jovem regressa ao norte do país para procurar uma utilização regular num emblema da Liga.