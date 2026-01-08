Mercado
Benfica: Patrick Dippel já trabalha na Luz como chief scout
Alemão oficializa nova etapa na carreira através das redes sociais
Alemão oficializa nova etapa na carreira através das redes sociais
O alemão Patrick Dippel já desempenha funções como chief scout do Benfica, confirmando-se a informação adiantada pelo Maisfutebol em dezembro do ano passado.
O dirigente, de 45 anos, oficializou o início de funções na Luz com uma publicação nas redes sociais, no início desta semana.
Natural de Colónia, trabalhou em clubes como o Bayern Munique, o Sturm Graz, o Uerdingen, o Hamburgo e o Basileia, que deixou no final da época passada.
Patrick Dippel ocupa uma vaga que estava em aberto na estrutura do Benfica desde que Pedro Ferreira saiu para o Nottingham Forest, no verão de 2024. A função chegou a ser desempenhada pelo anterior diretor desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz, que entretanto se mudou para os sauditas do Al Ahli.
