Alheio ao ruído em torno do seu futuro, José Mourinho continua a trabalhar no Seixal, aonde regressou esta quarta-feira, pouco depois de o presidente do Benfica, Rui Costa, ter chegado ao centro de treinos do clube.

O treinador das águias limitou-se a acenar aos jornalistas presentes no exterior do edifício e entrou no Benfica Campus sem prestar declarações.

Quanto a Rui Costa esteve no Seixal durante pouco mais de 20 minutos, de onde saiu perto das 11h00.

José Mourinho aproveitou a ida ao Benfica Campus para ver o jogo da equipa sub-23 frente ao Santa Clara, referente à meia-final da Taça Revelação.

O técnico mantém as rotinas habituais pese embora se intensifiquem os rumores em torno de um possível regresso ao Real Madrid, na próxima temporada.

Esta quarta-feira, a CNN Portugal avança que o treinador português vai ser oficializado pelos Merengues no próximo domingo, depois da última jornada da Liga espanhola.