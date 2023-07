Após a vitória contra o Bahia, Bento voltou a abordar o interesse do Benfica, sem esconder o sonho de jogar na Europa.



«Estou tranquilo e focado no Athletico. Independentemente do que acontecer, se vou ou não, a decisão é do clube. Fico feliz por ter esse reconhecimento, mas estou focado aqui e o meu trabalho é aqui. Temos um jogo importante para a Libertadores e espero ajudar», começou por dizer aos jornalistas.



O guarda-redes, de 24 anos, mostrou-se impressionado quando lhe disseram que os encarnados subiram o valor da oferta e assumiu que não sabe o que o irá acontecer.



«Fico feliz por ter esse reconhecimento. O meu trabalho está a ser bem feito e reconhecido, mas estou focado aqui. A direção tem a decisão final, não sei o que vai acontecer. Enquanto estiver aqui, vou dar o meu melhor. Tenho sonho de jogar na Europa, independentemente de ser agora, no fim do ano ou no ano seguinte. Não sei o que vai acontecer, mas estou focado aqui», referiu.



Bento é o habitual titular da baliza do Furacão e esta temporada já disputou 41 jogos.