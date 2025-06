David Jurásek pode render aos cofres da SAD do Benfica até 10 milhões de euros, caso o Besiktas decida ficar com o lateral-esquerdo no final da próxima época, quando terminar o período de empréstimo.

Em comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados notam que «o referido acordo inclui a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de oito milhões de euros acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de dez milhões de euros».

O documento especifica que «o Besiktas terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5 por cento, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD, caso a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador seja exercida, terá encargos com serviços de intermediação de 5 por cento do valor fixo da venda deduzido do montante da solidariedade».

Jurásek, defesa de 24 anos, muda-se para o Besiktas depois de ter passado a última temporada e meia no Hoffenheim, também emprestado pelo Benfica. Disputou um total de 34 jogos pela equipa principal do clube alemão, com quatro assistências no currículo.

O internacional checo foi contratado pelo Benfica, em 2023, ao Slavia Praga, por um valor a rondar os 14 milhões de euros.