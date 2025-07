Enzo Barrenechea está a um passo de fechar com o Benfica e, sabe o Maisfutebol, a negociação com o Aston Villa ainda depende de alguns ajustes contratuais, sobretudo em relação à futura mais-valia.

Os encarnados aceitam pagar um pacote total de 15 milhões de euros (com bónus incluídos) pelo médio argentino, mas ainda não estão totalmente convencidos a deixar 30 por cento da mais-valia para o emblema inglês. A ideia passa por reduzir esta percentagem.

Entre o jogador (que representou o Valência na época passada) e o Benfica, já existe um entendimento verbal para um vínculo de longa duração (provavelmente válido por quatro ou cinco temporadas).

Conforme o nosso jornal revelou em primeira mão no último dia 10, Barrenechea é o alvo prioritário para reforçar o meio-campo encarnado, uma vez que Florentino está na porta de saída da Luz

Enzo Barrenechea, de 24 anos, foi formado no Newell's Old Boys e tem ainda no currículo passagens por FC Sion (Suíça), Frosinone e Juventus (Itália). Foi contratado pelo Aston Villa no ano passado a troco de cerca de oito milhões de euros.

