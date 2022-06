O futebolista português Diogo Coelho é reforço do Suduva, clube que disputa a primeira liga da Lituânia e que oficializou a aquisição do lateral-esquerdo português por um ano, com contrato até 31 de julho de 2023.

Formado no Benfica, mas também no Estrela e no Real SC, o jogador de 29 anos jogou como sénior, em Portugal, no Ribeirão, no Real SC, no Trofense, na equipa B do Sporting de Braga, no União da Madeira, no Farense e no Santa Clara.

Em 2018, Diogo rumou ao estrangeiro, tendo passado pelos islandeses do ÍBV e do IF Vestri e nos arménios do Lori e do Gandzasar.

O Suduva é o atual quinto classificado do campeonato e é treinado pelo português Miguel Moreira.