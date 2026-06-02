John Arne Riise, antigo jogador norueguês que se destacou no Liverpool e também atuou no Fulham, considera a ligação entre Marco Silva, atual treinador do emblema londrino, e o Benfica uma boa combinação.

Em declarações à agência Lusa, o internacional norueguês abordou a possível ida do treinador português para o Benfica.

«Tem feito um bom trabalho. O Fulham está a tentar a sua permanência. Para Marco Silva, é uma grande oportunidade assumir o Benfica. Será difícil ao Fulham mantê-lo.», afirmou Riise.

John Arne Riise, que teve tabém passagem pelo Fulham, entre as épocas 2011/12 e 2013/14, comparou ainda o atual treinador do Fulham a José Mourinho, deixando elogios ao técnico das águias.

«É um bom treinador, diferente de Mourinho. Toda a gente é diferente de Mourinho, de quem gosto. Acho-o um treinador inacreditável, mas Marco Silva e o Benfica podem combinar bem, se tomar essa decisão», disse.