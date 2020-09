A transferência de Otamendi do Manchester City para o Benfica foi oficializada no último domingo. Os encarnados venderam Rúben Dias por 68 milhões de euros aos ingleses e compraram o argentino por 15 milhões de euros.



O FC Porto tem direito a receber 0,5 por cento do valor do negócio devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Como Otamendi chegou aos dragões no ano em que completou 23 anos vai receber 75 mil euros enquanto os restantes 675 mil euros vão para o Vélez Sarsfield, emblema onde jogou antes de se transferir para Portugal.



Além de FC Porto e Vélez, Otamendi jogou ainda no Atlético de Mineiro, Valência e Man. City.