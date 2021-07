Nuno Tavares está a caminho de Londres para ser oficializado como reforço do Arsenal, tal como o Maisfutebol informou em tempo oportuno.



Um dos empresários do lateral-esquerdo partilhou uma imagem no avião, confirmando a mudança do Benfica para o clube londrino.



O nosso jornal sabe que a transferência que vai render oito milhões aos cofres das águias, mas que pode chegar aos 10 milhões, mediante determinados objetivos. O jogador de 21 anos tem à sua espera um contrato válido por quatro épocas.



Nuno Tavares prepara-se para deixar o Benfica, clube que representa desde 2015. Soma 41 jogos pela equipa principal, com um golo marcado.