O anúncio oficial da chegada de Tomás Tavares ao Spartak Moscovo está iminente, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno. O lateral-direito já posou com a camisola do emblema russo, tal como ilustra a fotografia de capa do artigo, com o empresário Pedro Traquino.



Em Moscovo o jogador de 21 anos vai reencontrar o treinador Guillermo Abascal que o orientou no Basileia na época passada. De resto, o defesa cumpriu 28 jogos nos helvéticos antes de se lesionar com gravidade num joelho.



O acordo entre o Benfica e o Spartak já estava fechado há alguns dias conforme assegurou o diretor desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz.



Ao que tudo indica, Tomás Tavares vai deixar o Benfica em definitivo e viver a terceira experiência no estrangeiro após passagens por Alavés e Basileia.