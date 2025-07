O Fundo Soberano da Arábia Saudita (PIF) abordou o Benfica nas últimas horas, na tentativa de abrir negociações formais por Orkün Kökcü, apurou o Maisfutebol.

A ideia dos sauditas passa por contratar Kökcü em definitivo e, com isso, levar vantagem diante do Besiktas, que, a princípio, pretende um negócio por empréstimo, segundo avança a imprensa turca.

Apesar das primeiras movimentações nos bastidores, o PIF, por sua vez, ainda não definiu em qual dos quatro grandes clubes do país colocaria o internacional turco. Isso, claro, se houver sucesso na negociação com os encarnados.

De recordar que Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad e Al Nassr são todos geridos pelo Fundo Soberano saudita. O grupo geralmente define primeiro o alvo a atacar no mercado e, somente depois, traça o destino exato do jogador.

Neste momento, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que vai anunciar Jorge Jesus como técnico esta semana, é aquele que mais necessita de um médio com as características de Kökcü. Tentou comprar o brasileiro Gerson, do Flamengo, mas perdeu a concorrência para os russos do Zenit.

Disposto a ser negociado agora, Kökcü tem contrato válido com o Benfica até junho de 2028. Custou 25 milhões de euros fixos, com outros cinco milhões de euros variáveis. Está protegido por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

