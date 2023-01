João Victor foi, esta sexta-feira, apresentado como reforço do Nantes para o que resta da temporada. O defesa explicou por que razão elegeu o clube francês para prosseguir a carreira.



«Porquê o Nantes? Foi um decisão dos meus agentes. Tive vários clubes interessados, mas escolhi o Nantes pelo projeto e pela reputação do clube», justificou, em conferência de imprensa.



O brasileiro, de 24 anos, descreveu como as suas principais qualidades «a velocidade e a qualidade de passe» e frisou que está disponível para jogar.



«Fisicamente sinto-me bem. Trabalhie bastante no Benfica. Estou pronto, agora cabe ao treinador decidir», completou.



João Victor chegou à Luz no verão passado proveniente do Corinthians e disputou apenas três jogos pelo Benfica.