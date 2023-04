Daichi Kamada tem, neste momento, duas negociações concretas em curso: com Benfica e Borussia Dortmund, segundo apurou o Maisfutebol.

Ambas as conversações decorrem há várias semanas, mas, por enquanto, o internacional japonês não definiu o próximo destino na carreira.

As negociações com os encarnados tiveram início ainda no ano passado, quando o avançado decidiu deixar o Eintracht Frankfurt e aceitou as condições para rumar ao futebol português. Inclusive, chegou a ter exames médicos marcados e viagem agendada para Lisboa.

Mas na reta final do mercado de verão, o jogador japonês acabou por ser convencido a permanecer no clube alemão pelo técnico suíço Oliver Glasner, apesar de ter reforçado nos bastidores que não aceitaria qualquer oferta para renovar contrato. A decisão, de facto, foi mantida.

Vinculado ao Eintracht Frankfurt apenas até junho de 2023, Kamada quer mudar de ares e, por isso, vê com bons olhos uma transferência para o Benfica, onde, nos últimos meses, os seus representantes têm alimentado uam boa relação com a estrutura do emblema da Luz, especialmente com o presidente Rui Costa.

No futebol alemão desde 2017, ano em que deixou os japoneses do Sagan Tosu, Daichi Kamada, agora com 26 anos, também tem interessados na Premier League, mas não recebeu ainda ofertas concretas de emblemas ingleses.