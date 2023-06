O adeus de Alejandro Grimaldo está consumado, e uma das prioridades do Benfica é encontrar um sucessor para o espanhol, mas Milos Kerkez está distante da Luz.

O treinador do Benfica até falou abertamente sobre o internacional húngaro, já depois da conquista do título, e o pai do lateral esquerdo até disse ao jornal Record que este tem «o coração no Benfica», mas isso não é um sinal de que uma transferência esteja próxima. Na verdade, nos últimos tempos, não houve um desenvolvimento significativo para que Kerkez venha a ser jogador das águias.

O interesse do Benfica em Milos Kerkez remonta ao início da época, e na altura as condições do negócio comunicadas à SAD liderada por Rui Costa até seriam bem mais favoráveis (comparando com o cenário atual, claro está).

A cobiça ao jogador aumentou consideravelmente ao longo da temporada, na qual somou 52 jogos, cinco golos e seis assistências pelo AZ Alkmaar, que foi quarto classificado da Eredivisie. Para além disso conquistou um lugar na seleção da Hungria, pela qual fez a estreia em setembro de 2022.

Isto fez aumentar as exigências salariais do jogador, mas sobretudo as pretensões negociais do AZ Alkmaar, que a dada altura elevou a fasquia para os 20 milhões de euros, até perante o aparecimento de emblemas das «big 5».

Perante a atualização de valores com que ia sendo confrontado, o Benfica começou a perceber que a contratação seria muito difícil, ainda que Kerkez tenha sido visto como a principal opção para substituir Grimaldo, cuja saída (para o Bayer Leverkusen) foi entretanto confirmada.

Ainda no domingo, depois da conquista do título, o treinador do Benfica falou da necessidade de encontrar um sucessor para o espanhol, falando abertamente de Kerkez: «Claro que o conheço. Faz parte do nosso trabalho conhecer o mercado e se perdemos um titular precisamos de conhecer todas as opções no mercado para o substituir. Esse jogador é uma opção, mas não posso comentar. Não vou falar de jogadores que não estão cá», disse Roger Schmidt.

Nos últimos meses o próprio lateral húngaro falou do interesse do Benfica, e garantiu que o dinheiro não era o mais importante. O pai foi ainda mais arrojado, ao dizer que a mudança para a Luz seria «um sonho tornado realidade». «O coração dele está com o Benfica. Recebemos mais de dez propostas. Se ele quisesse saber de dinheiro, tinha aceitado uma das propostas vindas de Inglaterra», assumiu Sebastijan Kerkez, em declarações publicadas pelo jornal Record na quarta-feira. Um dia depois de Milos ter deixado uma mensagem nas redes sociais que soou a despedida do AZ Alkmaar.

Mas apesar destes indicadores, o quadro não sofreu alterações nos últimos tempos. Milos Kerkez não está próximo de ser reforço do Benfica. Nesta altura, de resto, essa possibilidade é muito remota, embora nenhum desfecho possa ser descartado ainda.