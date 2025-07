Óscar Gilsanz, que foi treinador de Rafael Obrador no Deportivo em 2024/25, garantiu esta quarta-feira que o lateral-esquerdo espanhol «tem condições» para dar «o salto na carreira», numa altura em que é forte hipótese a chegada de Obrador ao Benfica, envolvido no negócio de Álvaro Carreras para o Real Madrid.

«É muito jovem, tem muito boas condições físicas e técnicas. É evidentemente um salto na carreira e precisa de fazer esse caminho de crescimento. Mas condições ele tem, sem dúvida», disse Gilsanz, de 52 anos, em declarações à Antena 1.

«É um lateral de muito sobe e desce, de muita chegada à área e com boas capacidades físicas para repetir esforços. Melhorou o trabalho defensivo no último ano, tem ótimo domínio de bola, é capaz de sair de situações de pressão e de dar profundidade do lado esquerdo. Tem margem de progressão», disse ainda Gilsanz, sobre o lateral de 21 anos, que jogou cedido pelo Real Madrid no Deportivo, fazendo 33 jogos na última época (32 na II Liga espanhola, um na Taça do Rei).

«É trabalhador, sempre atento e colaborador com o treinador, é um jogador de equipa, de boa relação com os companheiros. Nesse sentido, não digo que seja o melhor, mas é como os melhores», concluiu.

Já esta manhã, Obrador deixou uma mensagem pública de despedida do clube da Corunha.

