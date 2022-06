O Benfica confirmou, à CMVM, um acordo com o Liverpool para a venda de Darwin Núñez.

A SAD liderada por Rui Costa confirma que o acordo prevê »a alienação da totalidade dos direitos pelo montante de 75 milhões de euros», sendo que ainda acresce uma «renumeração variável, pelo que o montante global da alienação poderá atingir o montante de 100 milhões de euros».

Tal como o Maisfutebol escreveu, o acordo foi fechado no sábado, depois de uma maratona negocial que entrou pela madrugada, e que depois ficou concluída já durante esse dia (11 de junho).

O valor base do negócio é de 75 milhões de euros, sendo que o acordo prevê o pagamento de mais 5 milhões de euros assim que Darwin cumpra 10 jogos pelo Liverpool.

Depois, quando Darwin chegar aos 35 jogos pelo emblema inglês, o Benfica recebe mais cinco milhões de euros, montante que fica por pagar também quando o uruguaio chegar aos 60 jogos.

Nesse cenário a transferência atinge os 90 milhões de euros, sendo que os restantes dez milhões estão dependentes de vários objetivos individuais e coletivos que podem possibilitar esse encaixe ao Benfica.

De recordar que o Almería, que vendeu Darwin ao Benfica há dois anos, por 24 milhões de euros, tem direito a 20 por cento da mais-valia que o emblema português faz com o jogador. Quer isto dizer que, para já, encaixa 10,2 milhões de euros.

O comunicado, na íntegra:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Liverpool FC para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Darwin Nuñez, pelo montante de € 75.000.000 (setenta e cinco milhões de euros). O acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global da alienação poderá atingir o montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros). Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Liverpool FC.

