O Benfica garantiu a contratação de Ziqin Shao para a equipa feminina a partir da temporada 2026/27, tendo a avançada internacional chinesa assinado contrato válido até 2029.

Aos 23 anos, a jogadora chega à Luz depois de terminar vínculo com o Jiangsu Yinhao, clube que foi vice-campeão da última edição da liga chinesa.

Nas primeiras declarações após a oficialização, a atacante destacou a importância do passo na carreira.

«É muito importante para mim. É um grande desafio. O Benfica é um grande clube, com uma longa história. É um grande passo na minha carreira. [...] Sou uma jogadora que nunca desiste de nenhum lance. Dou o meu melhor em todas as oportunidades. Espero marcar muitos golos e evoluir como futebolista. Espero também fazer boas exibições pelo Benfica e jogar a Champions League», afirmou aos meios do clube.

RELACIONADOS
Feminino: Benfica vence Torreense e fica a um passo do hexacampeonato
Futebol feminino: FC Porto triunfa e está a uma vitória da primeira divisão
Feminino: Andreia Faria conquista Liga saudita pelo Al Nassr