OFICIAL: Benfica assegura internacional chinesa Ziqin Shao até 2029
Avançada de 23 anos chega em 2026/27 após se destacar no Jiangsu e no futebol chinês
O Benfica garantiu a contratação de Ziqin Shao para a equipa feminina a partir da temporada 2026/27, tendo a avançada internacional chinesa assinado contrato válido até 2029.
Aos 23 anos, a jogadora chega à Luz depois de terminar vínculo com o Jiangsu Yinhao, clube que foi vice-campeão da última edição da liga chinesa.
Nas primeiras declarações após a oficialização, a atacante destacou a importância do passo na carreira.
«É muito importante para mim. É um grande desafio. O Benfica é um grande clube, com uma longa história. É um grande passo na minha carreira. [...] Sou uma jogadora que nunca desiste de nenhum lance. Dou o meu melhor em todas as oportunidades. Espero marcar muitos golos e evoluir como futebolista. Espero também fazer boas exibições pelo Benfica e jogar a Champions League», afirmou aos meios do clube.