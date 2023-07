Benfica e Corinthians confirmaram, esta quarta-feira, a transferência de Lucas Veríssimo.



Tal como o Maisfutebol noticiou, o jogador de 29 anos regressa ao Brasil para jogar no Timão por empréstimo do emblema encarnado. Segundo o campeão nacional, a cedência do central é válido por um ano.



Recrutado ao Santos em janeiro de 2021, Veríssimo ganhou logo estatuto de titular e disputou 17 jogos até final dessa temporada. No ano seguinte, o defesa participou em 18 encontros até sofrer uma lesão grave no joelho a 7 de novembro frente ao Sp. Braga.



Na época passada o internacional canarinho foi utilizado por Roger Schmidt em apenas seis partidas.