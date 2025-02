É oficial! Bruma é reforço do Benfica até 2028. O extremo de 30 anos deixa o Sp. Braga e junta-se aos encarnados.

«O avançado Bruma, de 30 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O internacional português transferiu-se do SC Braga para o Glorioso, assinando um contrato válido até 2028», pode ler-se no comunicado oficial do Benfica.

O internacional português reforça a equipa de Bruno Lage por 6,5 milhões de euros + mecanismo de solidariedade.

Depois de três épocas ligado ao Sp. Braga, o extremo chega a Lisboa com 90 jogos, 28 golos e 20 assistências com a camisola dos minhotos.

Ao longo da carreira representou o Sporting, Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiakos e Fenerbahçe.