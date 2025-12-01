O Benfica oficializou a renovação, sem especificar por quantas épocas, do contrato de Francisco Silva, jovem avançado de 18 anos que integra o plantel da equipa B e é uma das figuras das águias na UEFA Youth League, prova em que marcou quatro golos em cinco jogos esta época.

«A renovação significa um sentimento de orgulho e de confiança do clube. Agora é trabalhar mais, com mais responsabilidade, e atingir objetivos mais altos. Para o futuro, é esperar estrear [na equipa principal] e, depois, ganhar o meu espaço. Tenho de continuar a trabalhar, fazer golos e dar tudo em campo», referiu o jogador à BTV.

Descoberto pelo Benfica no Gafanha, clube do distrito de Aveiro, Francisco Silva, filho do antigo avançado do Beira-Mar Cílio Souza, está há oito temporadas no Seixal, onde se sagrou campeão nacional de sub-17 e sub-19. Na época passada, ajudou os encarnados a conquistarem a Taça Revelação, no escalão de sub-23.

O avançado é também internacional jovem por Portugal, tendo representado a Seleção nos escalões de sub-15, sub-17, sub-18 e sub-19. Em 14 internacionalizações, marcou cinco golos.