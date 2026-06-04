O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que o jovem Gonçalo Silva assinou um contrato profissional com o clube.

Gonçalo ingressou nos quadros do clube da luz em 2020, no Centro de Formação e Treino benfiquista de Braga, onde ficou durante dois anos.

Na temporada 2024/25, o jogador regressou ao Benfica, proveniente do Sp. Braga.

«Sinto que este contrato é mais motivação do que pressão. Há sempre aquela responsabilidade de sermos profissionais, mas é muito mais uma alegria, uma forma de motivação, um gatilho para evoluirmos mais», começou por dizer o jovem, aos canais do clube.

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Na temporada 2025/26, o defesa-central de 16 anos conquistou a II Divisão Nacional de sub-17 e totalizou 23 jogos e dois golos. Contabiliza também quatro internacionalizações e um golo pelas seleções jovens de Portugal.

Gonçalo tem as metas bem definidas: «Principalmente, chegar à equipa A [do Benfica], afirmar-me, continuar a trabalhar e, eventualmente, tornar-me numa referência na minha posição.»

«Mas ainda sinto que tenho muito caminho para percorrer. Ainda tenho muito para trabalhar e sinto que isso vai acontecer se continuar aqui», concluiu o jogador dos encarnados.