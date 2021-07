O Portimonense confirmou nesta terça-feira a contratação do médio defensivo Henrique Jocú ao Benfica, alguns dias depois de os encarnados terem anunciado a saída do jogador para o emblema algarvio.

O jogador de 19 anos, formado no clube das águias, assinou um contrato com duração até 2024, com mais um ano de opção, e vai estrear como sénior na Liga.

O plantel do Portimonense já conta com cinco reforços. Payam Niazmand (ex-Sepahan), Giannelli Imbula (ex-Sochi), Carlinhos (ex-Vasco da Gama) e Wilinton Aponza (ex-Berço) também assinaram com os algarvios.