O internacional jovem português, Duarte Soares, renovou com o Benfica, clube que representa desde 2019, quando foi recrutado ao O Elvas. Não foi revelada a duração do novo vínculo do lateral-direito, de 18 anos.

«Sempre tive a ambição de conseguir chegar até aqui, de assinar o meu primeiro contrato de formação e, depois, o profissional. Conseguir renovar um contrato é um sentimento de muito orgulho», revelou o jovem, à BTV.

Depois de uma temporada em que representou as equipas sub-19, sub-23 e B do Benfica, Duarte Soares vai arrancar 2025/2026 integrado nos sub-23, que disputam a Liga Revelação.

«É um bom desafio. Nos sub-19, já estava a jogar contra jogadores mais velhos. Agora, nos sub-23, vai ser um desafio ainda maior, no qual já posso apanhar seniores. Acho que vai ser bom para o meu desenvolvimento», considerou.

Campeão nacional pelos sub-19 do Benfica, na época passada, Duarte Soares dá mais um passo importante para poder cumprir o seu principal desejo. «O meu maior sonho é, como é óbvio, chegar à equipa principal do Benfica. Vou dar tudo de mim. A exigência vai ser ainda maior, então tenho de estar preparado para as adversidades».

