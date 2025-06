O lateral-esquerdo checo David Jurásek é reforço do Besiktas, por empréstimo do Benfica. O clube turco confirmou oficialmente a chegada do atleta, na tarde deste domingo.

Tal como noticiou o Maisfutebol, o negócio entre Benfica e Besiktas por Jurásek contempla opção de compra no final da época 2025/26.

«O nosso clube chegou a um acordo com o Benfica relativamente à transferência temporária do jogador profissional de futebol David Jurásek, com opção de compra, no âmbito das atividades de transferência da temporada 2025/26», refere o Besiktas, em comunicado.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Besiktas, da Turquia, para a transferência, por empréstimo, do futebolista Jurásek. O contrato de cedência prevê uma opção de compra», informou o Benfica, em nota oficial.

Jurásek, de 24 anos, volta a ser emprestado pelo Benfica, depois de um ano e meio no Hoffenheim. O checo chegou ao Benfica para 2023/24, época em que jogou pelo Benfica na primeira metade (12 jogos), antes da cedência aos alemães. Antes do Benfica, jogou no Slavia Praga, Mladá Boleslav, SK Prostejov e Zbrojovka Brno.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências