O defesa-central francês Lenny Lacroix, de 22 anos, assinou até 2027 com o Dijon, do terceiro escalão do futebol gaulês, proveniente do Benfica.

Descoberto pelas Águias no Metz, em 2022, Lacroix passou as últimas três temporadas na equipa B encarnada, que representou em 52 ocasiões, tendo apontado um golo.

Internacional jovem por França, o defesa referiu, aos canais do Dijon, que «o treinador (Baptiste Ridira) foi um fator determinante» para a mudança.

«Além disso, o clube tem um grande projeto, com o objetivo de subir à Ligue 2. Farei o meu melhor para o garantir», acrescentou o jogador.

LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto

RELACIONADOS
OFICIAL: Pepê renova pelo FC Porto
OFICIAL: Xavi Simons no Tottenham por quase 60 milhões de euros
OFICIAL: Fábio Silva anunciado pelo Borussia Dortmund
OFICIAL: Sp.Braga reforça o meio-campo com internacional austríaco
OFICIAL: Al Musrati emprestado ao Hellas Verona