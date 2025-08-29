OFICIAL: Lacroix troca equipa B do Benfica pelo terceiro escalão francês
Defesa-central, de 22 anos, é reforço do Dijon
O defesa-central francês Lenny Lacroix, de 22 anos, assinou até 2027 com o Dijon, do terceiro escalão do futebol gaulês, proveniente do Benfica.
Descoberto pelas Águias no Metz, em 2022, Lacroix passou as últimas três temporadas na equipa B encarnada, que representou em 52 ocasiões, tendo apontado um golo.
𝐋𝐞𝐧𝐧𝐲 𝐋𝐚𝐜𝐫𝐨𝐢𝐱, 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐃𝐅𝐂𝐎 !🔴— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 29, 2025
Il s'est engagé jusqu'en 2027🤝
Le communiqué 👉https://t.co/PWMjSKd1fn#DFCO pic.twitter.com/HNVk1VxSVn
Internacional jovem por França, o defesa referiu, aos canais do Dijon, que «o treinador (Baptiste Ridira) foi um fator determinante» para a mudança.
«Além disso, o clube tem um grande projeto, com o objetivo de subir à Ligue 2. Farei o meu melhor para o garantir», acrescentou o jogador.
