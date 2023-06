O OFI Creta anunciou a saída de Mésaque Djú.



O avançado, que realizou a formação no Benfica, despede-se do clube grego sem qualquer golo nos 11 jogos em que participou. O jogador ainda tinha mais um ano de contrato com o OFI Creta, mas chegou a acordo para a saída.



Além dos encarnados, Mésaque Djú ainda esteve vinculado ao West Ham entre 2019 e 2022, tendo alinhado nas equipas de sub-21 e sub-23.