João Ferreira vai jogar no Rio Ave por empréstimo do Benfica, anunciou o clube vilacondense, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O emblema de Vila do Conde publicou várias fotografias do jovem lateral aquando da sua passagem pelos Arcos com a descrição: «Ele está de volta a casa».



O defesa-direito jogou no Rio Ave entre os 10 e os 13 anos, tendo depois integrado a formação dos encarnados. Com contrato até 2026, João Ferreira vai viver o segundo empréstimo consecutivo depois de ter representado o Vitória na época anterior.