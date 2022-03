Para ver a lista alargada de jogadores em final de contrato na Liga, percorra a galeria associada ao artigo.

A menos de seis meses para o final da temporada, o campeonato português está cheio de boas oportunidades de negócio. São largas dezenas de jogadores em final de contrato e livres para assinar a qualquer momento por outro clube a custo zero, segundo uma lista elaborada pela Liga de Clubes tendo por base os contratos registado até 28 de fevereiro.

Há oportunidades a piscar o olho aos clubes grandes, há outras para clubes europeus e há, claro, muitas para quem tem o objetivo de se manter na Liga.

Começando pelas mais mediáticas, há que falar de Chancel Mbemba. O central do FC Porto é o jogador em final de contrato mais bem avaliado pelo Transfermarkt: tem um valor de 15 milhões de euros. Aos 27 anos tem mais de 130 jogos realizados no FC Porto, vinte dos quais nas provas europeias, pelo que se posiciona como um dos mais atrativos ativos do mercado.

Na hierarquia do Transfermakt segue-se na lista de jogadores em final de contrato Feddal, central do Sporting que valorizou nas duas últimas épocas e está agora avaliado em cinco milhões. O marroquino soma em duas temporadas quase 60 jogos, mas os 32 anos funcionam contra ele.

Óscar Estupiñan termina também contrato a 30 de junho, tem apenas 25 anos e apresenta como cartão de visita 20 golos e três assistências em 48 jogos feitos nas duas últimas épocas com a camisola do V. Guimarães. Está avaliado em 2,5 milhões de euros, mas quem segue o futebol português sabe que ele pode valer mais do que isso, até porque já é um dos homens-golo da Liga.

Em Guimarães há, de resto, dois internacionais portugueses livres para assinar: Quaresma e Sílvio. O primeiro tem 38 anos e soma esta época 22 jogos, o segundo tem 34 anos e ainda não jogou. Quaresma tem um valor de mercado de 300 mil euros, Sílvio tem um valor de 200 mil euros.

Regressando às melhores oportunidades, há dois jovens no Benfica em final de contrato. O guarda-redes Svilar, de 22 anos, vale dois milhões, o central Kalaica, de 23 anos, vale 250 mil euros.

Já no Olival, há também um jovem livre para sair: trata-se de Danny Loader, avançado inglês de 21 anos que se estreou na equipa principal com um golo e que está avaliado em 850 mil euros.

Vale a pena, já agora, olhar com atenção para Famalicão. A equipa orientada por Rui Pedro Silva tem três jogadores em final de contrato, um dos quais é João Carlos Teixeira. O médio de 28 anos tem deixando excelentes indicações e vale dois milhões. Outro é Diogo Figueiras, lateral de 30 anos, que vale 700 mil euros. O último é Bruno Rodrigues, extremo de 24 anos com passado no São Paulo e no Ponte Preta, que está avaliado em 600 mil euros.

Em Barcelos, na equipa sensação da Liga, um dos maiores destaques está disponível a custo zero: Pedrinho, médio centro de 29 anos, está avaliado em 900 mil euros e promete agitar o mercado. Mas há mais. Antoine Leautey está também em final de contrato e vale 500 mil euros, tal como os veteranos Talocha (32 anos, 400 mil euros) e Ruben Fernandes (34 anos, 100 mil euros).

Por falar em veteranos, em Braga há dois também livres. O primeiro é Rolando, que ainda não jogou e aos 36 anos já não despertará grande cobiça, o segundo é André Castro, que já tem 30 anos, é verdade, mas ainda dispõe de muito futebol para jogar e está avaliado num milhão de euros.

Vale a pena sublinhar também o caso do Paços Ferreira, que é um dos clubes com mais jogadores em final de contrato. Entre eles o jovem Hélder Ferreira, de 24 anos, que vale um milhão e promete agitar o mercado, e o central Maracás, de 27 anos, também avaliado num milhão. Outros dos jogadores livres na Capital do Móvel são Marco Baixinho (32 anos), Luis Carlos (37 anos) e Nico Gaitán (34 anos). O primeiro ainda vale 400 mil euros, o último vale 800 mil euros.

Por fim, refira-se os casos do ponta de lança Ali Alipour, do Marítimo, que fica livre aos 26 anos, já leva sete golos esta época e vale 700 mil euros, do médio Jefferson e do central Lazar Rosic, ambos do Moreirense, que valem 1,2 milhões e 800 mil euros, respetivamente, do central Mikel Villanueva e do lateral Rafael Ramos, do Santa Clara, avaliados em um milhão e em 800 mil euros, e do guarda-redes Alireza, do Boavista, que tem 29 anos e vale 1,5 milhões de euros.

Bem vistas as coisas, há mais veteranos do que jovens, mas há vários jogadores ainda com muitos anos de futebol pela frente, e há mais defesas do que avançados, embora também haja alguns homens golos e, sobretudo, jogadores ofensivos com grande influência na equipa.

Para ver a lista alargada de jogadores em final de contrato na Liga, percorra a galeria associada ao artigo.