O Wolverhampton estava muito próximo de finalizar todos os detalhes da contratação de Manu Silva, mas o Benfica subiu a proposta para o V. Guimarães e encaminhou nas últimas horas o reforço para o meio-campo, confirmou o Maisfutebol.

Insistentes, os encarnados resolveram incluir um valor extra de 2 milhões de euros variáveis na primeira oferta recusada de 12 milhões de euros. O valor global da nova investida, então, passou para 14 milhões de euros.

No acordo praticamente fechado, que inicialmente foi publicado pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, o emblema da Luz aceitou ainda deixar 20% de mais-valia numa futura venda para os vimaranenses.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Ainda este domingo, o médio de 23 anos chegou mesmo a revelar a pessoas próximas que estava a caminho do Wolverhampton, com quem tinha um acerto verbal. Os ingleses haviam acordado a compra por 13 milhões de euros por 95% do passe do jogador.

Manu Silva fez toda a formação no Feirense, onde estreou na equipa A em 2021. Chegou ao V. Guimarães em 2022 e, desde então, cumpriu 58 jogos oficiais e anotou e seis golos.