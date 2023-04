O River Plate continua a sonhar com a contratação de Nico Otamendi. O diretor desportivo dos «millonarios», Enzo Francescoli, defendeu que o defesa só não assina pelo clube se não for essa a sua intenção.



«Esperemos que em algum momento aconteça, sabemos das suas capacidades... Depende dele. Sabemos dos números que o Benfica colocou em cima da mesa. A menos que ele diga que se quer sentar connosco, é difícil», referiu, em declarações à rádio D Sports Radio, dando a entender que o Benfica já apresentou uma proposta de renovação ao jogador.



Recorde-se que o internacional argentino, de 35 anos, termina contrato com o Benfica no próximo mês de junho.



Formado no Vélez Sarsfield, Otamendi conta com passagens por FC Porto, Valência, Manchester City e Atlético de Mineiro, além do Benfica.