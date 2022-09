O futebolista belga Jan Vertonghen falou, na manhã desta quinta-feira, no «momento certo» para dar o novo passo na carreira. O central deixa o Benfica e prepara-se para ser reforço do Anderlecht, tal como o Maisfutebol noticiou.

O internacional belga de 35 anos já aterrou nas últimas horas no seu país natal, no Aeroporto de Bruxelas, tendo afirmado que também tomou a decisão para «manter o controlo» sobre a sua carreira, quando questionado sobre se a mudança seria para procurar ter mais minutos de jogo, com vista ao Mundial 2022.

«Na verdade, não. Eu faço isso, principalmente para manter o controlo sobre a minha própria carreira. Eu quero determinar o meu próprio caminho, essa é a principal razão», disse Vertonghen, aos jornalistas, citado pelo Het Nieuwsblad e pelo De Standaard.

«Eu senti-me como se estivesse a perder um pouco [ndr: o controlo], o que é um mau sinal. Se surgisse a oportunidade e o sentimento for o certo, algo assim podia acontecer», completou o defesa.

A decisão da saída de Vertonghen já estava tomada antes da lesão de Morato, o que obrigou o Benfica a procurar um central em cima do fecho do mercado e o nome que está prestes a entrar no plantel de Roger Schmidt é o norte-americano John Brooks.

Vertonghen finda uma passagem de duas épocas pelo Benfica, tendo feito um total de 89 jogos, um deles já em 2022/23. O ex-Tottenham e Ajax sai sem qualquer título conquistado pelas águias.