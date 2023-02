O diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, Roland Virkus, reiterou a intenção de contratar Julian Weigl em definitivo ao Benfica.



«O Julian encaixa perfeitamente na equipa e no nosso estilo de jogo. Ele identifica-se muito com o clube e pode ser um líder. Estas são algumas das razões pelas quais ele encaixa aqui. O meu trabalho é fazer tudo o que for possível para o manter para lá do dia 30 de junho [data em que termina o empréstimo]», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Não precisamos de convencer o Julian, ele já é 100 por cento do Borussia. O nosso trabalho é conversar com o Benfica. No entanto, devemos deixar claro que não temos as rédeas da ação nas nossas mãos. Estamos a trabalhar nisso porque é uma questão pessoal muito importante para nós», acrescentou.



Weigl está cedido pelos encarnados ao emblema alemão pelo qual leva 18 jogos disputados.