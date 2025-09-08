Movimentação inesperada no mercado turco, com o internacional Cengiz Ünder a trocar o Fenerbahçe pelo rival Besiktas, num empréstimo válido até ao final da época, com opção de compra para as Águias Negras.

O médio ofensivo, de 28 anos, deu nas vistas na Roma, entre 2017 e 2020, depois de um bom ano ao serviço do Basaksehir, em que marcou nove golos em 45 jogos.

Seguiram-se experiências no Leicester e no Marselha, que antecederam um primeiro regresso à Turquia para reforçar o Fenerbahçe, que na época passada o cedeu aos norte-americanos do Los Angeles FC.

Sem espaço no plantel do Fenerbahçe, mesmo após a saída de José Mourinho, Ünder acaba cedido ao rival de Istambul, Besiktas, onde terá como companheiros de equipa os portugueses Tiago Djaló, João Mário e Rafa Silva.

Em sentido inverso, o Besiktas acertou a cedência, até ao final da presente temporada, do defesa Tayyip Sanuç para o Gaziantep.

