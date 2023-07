Isco é reforço do Betis, anunciou o clube.



Com recurso a uma passagem da série «Game of Thrones», o emblema andaluz confirmou a chegada do internacional espanhol que estava livre. O médio, de 31 anos, rescindiu com o Sevilha em dezembro do ano passado após se ter desentendido com o diretor desportivo, Monchi.



Formado no Valência, Isco deu-se a conhecer no Málaga com Manuel Pellegrini, atual técnico do Betis. Esteve nove temporadas no Real Madrid, mas nunca foi um indiscutível e decidiu assinar pelo Sevilha em 2022, acabando por não ser feliz no Sánchez-Pizjuán.



O criativo vai ocupar a vaga deixada em aberto por Canales que se mudou para o México.