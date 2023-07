O Betis oficializou, esta terça-feira, a chegada de Héctor Bellerín.



O internacional espanhol, que estava livre depois de ter terminado a ligação ao Barcelona, assinou até 2028 com o clube onde jogam os portugueses Rui Silva e William Carvalho.



Lembre-se que o defesa de 28 anos jogou no Sporting na segunda metade da época 2022/23 por empréstimo do Barcelona: participou em 13 jogos e marcou um golo.



Bellerín volta assim ao Benito Villamarín onde já tinha estado em 2021/22 - na época disputou 31 jogos pelo Betis, tendo vencido a Taça do Rei.