Bilel Aouacheria é o mais recente reforço do Gil Vicente.

O jogador estava no Farense, onde jogou 19 jogos, saíndo agora que os algarvios foram despromovidos à II Liga. Assina contrato por duas épocas.

Bilel chegou a Portugal pela mão do Sporting da Covilhã, em 2014/15. Representou a equipa B do Sporting em 2016/17 e chegou à Liga na época seguinte, jogando no Moreirense.

O Gil Vicente já confirmou para a nova época o guarda-redes Kritciuk, os defesas Rúben Fernandes e Henrique Gomes e os médios João Afonso, Vítor Carvalho e Matheus Bueno.