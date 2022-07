Masaki Watai vai jogar no Boavista por empréstimo do Tokushima Vortis, informou o clube japonês.



«Ao tomar essa decisão pensei em muitas preocupações. O tempo que passei convosco foi aconchegante e valioso para mim. Tenho a solidão e a ansiedade de me afastar, mas acredito que essa decisão vai trazer uma direção positiva para o clube e o meu futuro», disse o jogador, de 22 anos, em comunicado nas redes sociais do Tokushima Vortis.



O médio levava um golo e duas assistências nos 22 jogos disputados este ano no clube da segunda divisão do Japão. De resto, ao longo das cinco épocas no Tokushima Vortis, Watai marcou 14 golos em 128 encontros.