Adalberto Peñaranda é reforço do Boavista para as próximas três temporadas.



O internacional venezuelano chega ao Bessa depois de ter terminado a ligação aos ingleses do Watford, equipa que foi despromovida ao Championship na última temporada.



O avançado, de 25 anos, começou a carreira no Deportivo La Guaira e saiu para o Granada em 2015. Uma época em Espanha foi suficiente para convencer os «hornets» a recrutá-lo, embora Peñaranda nunca se tenha afirmado em Viccarage Road: viveu empréstimos a Udinese, Málaga, Eupen, CSKA Sófia e Las Palmas.