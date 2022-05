O Troyes anunciou, esta segunda-feira, um «princípio de acordo» com o Boavista para a contratação de Jackson Porozo.



Segundo o clube francês, o internacional equatoriano vai assinar um vínculo válido até 2027. Os valores do negócio não foram, para já, revelados.



O central de 21 anos chegou ao Bessa em 2020/21, oriundo do Santos, e disputou um total de 40 partidas pelos axadrezados desde então. Antes de ingressar em Portugal, Porozo jogou no Manta, clube do Equador.



Recorde-se que o Troyes terminou a última edição da Ligue 1 no 15.º posto.