Depois de ter anunciado Alexander Meyer, o Borussia Dortmund oficializou mais um reforço esta sexta-feira: Jayden Braaf.



O internacional jovem pelos Países Baixos chega à Alemanha depois de ter terminado contrato com o Manchester City. O atacante de 19 anos, que começou a formação no PSV Eindhoven, assinou até 2025 com o Borussia.



Braaf, que chegou aos «citizens» em 2018 esteve cedido à Udinese na temporada passada, mas uma grave lesão impediu-o de disputar mais que quatro jogos.



Este é o quinto reforço do vice-campeão germânico depois de Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Alexander Meyer e Ozcan.